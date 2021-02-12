İbo show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'un bu haftaki konukları kim?

Yayınlandığı her bölümle gündem olan İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta Cumartesi günleri seyirciyi ekranları başına kilitleyen İbo Show bu hafta da muhteşem konuklarıyla bomba gibi geliyor. 9 senenin ardından ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları kim?

ADETA 90'LAR GECESİ YAŞANACAK

13 Şubat Cumartesi yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan bölümüne Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege gibi ünlü isimler konuk olacak. İbo Show'da 90'lı yıllara damga vuran şarkılar seslendirilecek. Programın yeni bölümünden renkli kareler de sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İBO SHOW 13. BÖLÜM FRAGMANI

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Bu hafta İbo Show'da 90'ların unutulmaz parçaları art arda söylenecek. Hazır sevgililer günü arifesinde seslendirilen parçalar ile romantizm üst seviyelere çıkacak. Öte yandan sunucu İbrahim Tatlıses, gelen konulara takılmadan duramayacak ve renkli dakikaların yaşandığı bir program izleyiciyi bekliyor.