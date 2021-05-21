İbocan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gerçek adı ne? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir?
İbo Show'a konuk olan İbocan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Haberimizde İbocan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gerçek adı ne? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.
Kariyer hayatı boyunca birçok çalışmaya imza atan ve adını geniş kitlelere duyurmayı başaran İbocan, Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'a konuk oldu. Peki İbocan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gerçek adı ne? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir?
İBOCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? GERÇEK ADI NE?
1977 Ankara doğumlu İbocan 44 yaşındadır. "İbocan" adıyla tanınan sanatçının gerçek adı İbrahim Kibaroğlu'dur. Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı çalışmaya imza atmıştır. Kibaroğlu başrollerinde Yakup Yavru, Mansur Ark, Mehmet Emin Eren gibi oyuncuların yer aldığı "Baba Mirası" filminde rol alarak "Baturay" karakterine hayat vermiştir.
EVLİ Mİ?
İbrahim Kibaroğlu'nun medeni durumuna ilişkin internet üzerinde herhangi bilgi yer almamaktadır.
ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ NELERDİR?
Albümleri
- Sensizlik Ölüm Gibi
- Sevme Diyorlar, Ahtım Var Benim
- Seymen'in Starları
- Ankara'nın Beyleri
- Çekip Gitmeyecektin
- Angara'nın Dikmeni
Şarkıları
- Atım Arap
- Neyin Kafasını Yaşıyorsun Sen
- Adam Gibi Seven Yar Angarada Kalmadı
- Sevme Diyorlar
- Amin Deyip Çekip Gitmeyecektin
- Hıçkırık Tuttu Beni
- Mısırlar Saçak
- Ahtım Var Benim
- Kız Meryem
- Bahçenizde Gül Var Mı
- Ninnah
- Kostak
- Sen Denizsin Ben Ankara
- Yılan Bak
- Sille
- Şeker Oğlan
- Çekip Gitmeyecektin
- Allanıyorsun
- Cimdallı
- Ufak Tefek Şeylere
- Karamanın Koyunu
- Ankaradır Vatanı
- Bağlamam Var Üç Telli
- Ahim Var Benim
- Mor Menevşe
- Kalk Gidelim
- Eminem
- Bendensin
- Kuzu Kuzu
- Sitelere Kurdum Pazar
- Yangın Olur Biz Yangına Gideriz / Ada Sahillerinde Bekliyorum