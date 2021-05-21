İbocan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gerçek adı ne? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir? İbo Show'a konuk olan İbocan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Haberimizde İbocan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gerçek adı ne? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

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Kariyer hayatı boyunca birçok çalışmaya imza atan ve adını geniş kitlelere duyurmayı başaran İbocan, Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'a konuk oldu. Peki İbocan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gerçek adı ne? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir? İBOCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? GERÇEK ADI NE? 1977 Ankara doğumlu İbocan 44 yaşındadır. "İbocan" adıyla tanınan sanatçının gerçek adı İbrahim Kibaroğlu'dur. Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı çalışmaya imza atmıştır. Kibaroğlu başrollerinde Yakup Yavru, Mansur Ark, Mehmet Emin Eren gibi oyuncuların yer aldığı "Baba Mirası" filminde rol alarak "Baturay" karakterine hayat vermiştir. EVLİ Mİ? İbrahim Kibaroğlu'nun medeni durumuna ilişkin internet üzerinde herhangi bilgi yer almamaktadır. ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ NELERDİR? Albümleri Sensizlik Ölüm Gibi

Sevme Diyorlar, Ahtım Var Benim

Seymen'in Starları

Ankara'nın Beyleri

Çekip Gitmeyecektin

Angara'nın Dikmeni Şarkıları Atım Arap

Neyin Kafasını Yaşıyorsun Sen

Adam Gibi Seven Yar Angarada Kalmadı

Sevme Diyorlar

Amin Deyip Çekip Gitmeyecektin

Hıçkırık Tuttu Beni

Mısırlar Saçak

Ahtım Var Benim

Kız Meryem

Bahçenizde Gül Var Mı

Ninnah

Kostak

Sen Denizsin Ben Ankara

Yılan Bak

Sille

Şeker Oğlan

Çekip Gitmeyecektin

Allanıyorsun

Cimdallı

Ufak Tefek Şeylere

Karamanın Koyunu

Ankaradır Vatanı

Bağlamam Var Üç Telli

Ahim Var Benim

Mor Menevşe

Kalk Gidelim

Eminem

Bendensin

Kuzu Kuzu

Sitelere Kurdum Pazar

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