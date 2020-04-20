İbra anlamı en çok merak edilen kelimelerden birisidir. Peki ibra ne demek? Tüm merak edilenler haberimizde.

İBRA NE DEMEK?

İbra etmek, Türk Dil Kurumu'na göre Arapça'dan Türkçe'ye giriş yapmıştır. Anlam bakımından 'Aklama', 'Temize Çıkarma' sonuçları ortaya çıkan ibra etme sözcüğü, beraat kelimesiyle de yakın anlam içermektedir. İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiş ve 'Aklama Belgesi' anlamı taşımıştır.

HUKUKTA İBRA NE DEMEKTİR?

Gerek iş hayatında ve gerekse ticari hayatta çok sık duyduğumuz bir kelimedir ibra. Sözlük anlamı aklama, temize çıkarmadır.İbra Arapça kökenli bir sözcüktür. Bir kimseyi belli bir borcu ödemekten veya bir edimi, yükümlülüğü yerine getirmekten kurtarmak anlamında kullanılmaktadır.Alacaklının alacağının bir kısmından veya tamamından vazgeçmesi de ibradır. Yine alacaklının bir edimin kısmen veya tamamen yerine getirilmesini istemekten vazgeçmesi de ibradır.Derneklerin, vakıfların, tüzel kişiliğe sahip şirketlerin genel kurullarında yönetim kurulunun ve denetim kurulunun faaliyet raporlarının genel kurulun oylarına sunulması ve genel kurul oyları ile aklanması da ibradır. Kısaca genel kurul oyları ile yönetim kurulunun ve denetim kurulunun bir yıl içinde yaptığı bütün işlemlerin yasalara ve tüzüklere uygun olduğunu kabul etmekte, her hangi bir itirazda bulunmamaktadır. Bu işlemde bir ibradır

MALİ AÇIDAN İBRA NE EDEMEK?



Bir şirketin, son iş yılındaki mali işlemlerinin genel kurulda görüşülerek onaylanması ve aklanmasıdır. Kurulda ibra edilmeme kararı çıkarsa, yönetim mali yönden aklanmamış olur.

İDARİ AÇIDAN İBRA NE DEMEK?

Bir şirketin, son iş yılındaki idari işlemlerinin genel kurulda görüşülerek onaylanması ve aklanmasıdır. Kurulda ibra edilmeme kararı çıkarsa, yönetim idari yönden aklanmamış olur.