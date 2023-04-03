İbra Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbra Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbra Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbra Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbra Toure 15 Şubat 2003 tarihinde Kolda şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahima Toure şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbra Toure Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. İbra Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İbra Toure'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
İbra Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbra Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında San Félix U19
1 Temmuz 2020 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2021 yılında A. Malagueño
İbra Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbra Toure şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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