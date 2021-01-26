İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Serkan Küçükkuru hayatı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki dönem İbradı Belediye Başkanı olarak seçilen Serkan Küçükkuru, etkin muhalefet yapamadığı ve kendi iktidar programını halka anlatamadığı gerekçesiyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçeceğini belirten Küçükkuru'nun hayatı da bu kapsamda merak konusu oldu. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında sıkça baktığı İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | CHPli Serkan Küçükkuru hayatı sorularının cevabını biz de haberinizde derledik. İşte detaylar...

İBRADI BELEDİYE BAŞKANI SERKAN KÜÇÜKKURU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | SERKAN KÜÇÜKKURU HAYATI

1977 yılında Antalya'da doğan 44 yaşındaki Serkan Küçükkuru, ilköğretim öğrenimini İbradı’da Ortaöğretimini ise Yalvaç Atatürk Lisesi (1994)’nde tamamladı.

2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Küçükkuru, Antalya Barosu üyesi olarak serbest avukatlık yapmakta.

Rusça ve İngilizce bilen Serkan Küçükkuru, evli ve iki çocuk babası.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden İbradı Belediye Başkanı olarak görev yaptı.