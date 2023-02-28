İbrahim Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Adel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Adel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Adel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Adel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Adel 23 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Adel Ali Mohamed şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Adel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGSL Consulting yapmaktadır. İbrahim Adel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İbrahim Adel'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Adel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Adel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İbrahim Adel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Adel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2018 yılında Pyramids FC U21

1 Temmuz 2019 yılında Pyramids FC

İbrahim Adel kimdir

İbrahim Adel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Adel şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

El Mareekh (bis 2018)
Pyramids (2018-2019)

İbrahim Adel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 10 numaralı formasıyla 30 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İbrahim Adel nereli

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