İbrahim Akdas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Akdas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Akdas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Akdas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Akdas 16 Nisan 2002 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Akdaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Akdas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Akdas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahim Akdas'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Akdas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibrahimakdas98/

İbrahim Akdas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Akdas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İbrahim Akdas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Akdas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Elazığspor U19

30 Mart 2021 yılında Elazığspor

13 Ocak 2023 yılında 23 Elazığ FK

30 Haziran 2023 yılında Elazığspor

İbrahim Akdas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Akdas şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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