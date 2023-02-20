İbrahim Al Otaybi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Al Otaybi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Al Otaybi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Al Otaybi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Al Otaybi 15 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Al Otaybi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İbrahim Al Otaybi'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Al Otaybi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Al Otaybi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Al Otaybi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Al Otaybi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Taawon

30 Haziran 2021 yılında Al-Diraiyah FC

31 Aralık 2021 yılında Taawon

İbrahim Al Otaybi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Al Otaybi şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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