İbrahim Aliyu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Aliyu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Aliyu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Aliyu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Aliyu 16 Ocak 2002 tarihinde Kano şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Aliyu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. İbrahim Aliyu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İbrahim Aliyu'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Aliyu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Aliyu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İbrahim Aliyu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Aliyu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Footwork FC

17 Şubat 2020 yılında Lokomotiva U19

28 Eylül 2020 yılında NK Lokomotiva

İbrahim Aliyu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Aliyu şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İbrahim Aliyu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.