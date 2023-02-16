İbrahim Amadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Amadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Amadou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Amadou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Amadou 6 Nisan 1993 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Amadou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carrierefoot yapmaktadır. İbrahim Amadou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Amadou'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Amadou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/IbraSteven

http://www.instagram.com/ibrasteven/

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İbrahim Amadou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Amadou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İbrahim Amadou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Amadou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AS Nancy

16 Temmuz 2015 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla

7 Ağu 2019 yılında Norwich

30 Ocak 2020 yılında Sevilla

31 Ocak 2020 yılında CD Leganés

20 Temmuz 2020 yılında Sevilla

5 Ekim 2020 yılında Angers SCO

30 Haziran 2021 yılında Sevilla

13 Ocak 2022 yılında FC Metz

1 Eylül 2022 yılında Angers SCO

İbrahim Amadou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Amadou şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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