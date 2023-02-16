İbrahim Aral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Aral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Aral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Aral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Aral 28 Temmuz 2000 tarihinde Stadtallendorf şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Mirza Aral şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Aral Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İbrahim Aral, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahim Aral'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Aral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Aral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İbrahim Aral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Aral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Frankfurt Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2017 yılında FSV Frankf. U19

1 Temmuz 2019 yılında G. Halberstadt

1 Temmuz 2020 yılında Stadtallendorf

6 Ağu 2021 yılında A. Keçiörengücü

8 Şubat 2022 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

8 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Bulvarspor

İbrahim Aral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Aral şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Eintracht Stadtallendorf, 1. FSV Mainz 05 (2012-2014), Kickers Offenbach (-2015), Eintracht Frankfurt (2015-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.