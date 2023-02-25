İbrahim Aslanly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Aslanly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Aslanly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Aslanly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Aslanly 1 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Adil oğlu Aslanlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Aslanly Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Aslanly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Aslanly'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Aslanly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Aslanly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Aslanly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Aslanly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Zira 2

1 Temmuz 2019 yılında Zira FK

1 Temmuz 2021 yılında FK Sabail

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

İbrahim Aslanly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Aslanly şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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