İbtahim Atabey, Youtube fenomeni olarak tanınan ve İSlam karşıtı videolarıyla tanınırken son çektiği videoyla eleştirilerin odağı haline geldi. Yayımladığı kısa videoda yaptıklarıyla sosyal medyada tepki gören ünlü fenomen İbrahim Atabey kimdir? Nereli? Olayı ne? İşte detaylar...

İBRAHİM ATABEY KİMDİR? NERELİ? OLAYI NE?

İbrahim atabey youtube 'GİGTV' kanalında ilahi dinlerin ve kitapların kaynakları çevirileri ile araştırarak kitapların ilahi bir güç tarafından yazılmadığına dair tespitler yapan youtuber olarak nitelendirilmektedir.

Yurt dışında yaşadığı iddia edilen İbrahim Atabey, çektiği videoları Youtube'da yayımlayarak fenomen haline geldi. Konyalı olduğu öğrenilen Youtuber, paylaştığı son videoda söyledikleri nedeniyle tepki çekti. Twitter'da hakkında #ibrahimatabeytutuklansın etiketiyle gündem olan İbrahim Atabey, Youtube yayınında İslamiyetin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i yırtarak sayfalarına tükürdü. Videonun devamında peygamber Hz. Muhammed hakkında da hakaretlerde bulunan Atabey, konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.