İbrahim Ayesh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Ayesh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Ayesh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Ayesh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Ayesh 16 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da إبراهيم عايش şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Ayesh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Ayesh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahim Ayesh'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Ayesh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Ayesh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İbrahim Ayesh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Ayesh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wadi Degla

1 Ağustos 2022 yılında Aswan SC

30 Ocak 2023 yılında El Mahalla

İbrahim Ayesh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Ayesh şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.