İbrahim Azmi Beğen Cami Pendik'te hizmete açıldı!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yanı sıra AK parti Milletvekili Erol Kaya, Kaymakam Hülya Kaya, İlçe Müftüsü Musa Bilgiç ve hayırsever işadamı İbrahim Azmi Beğen'in katılım gösterdiği Esenyalı İbrahim Azmi Beğen Cami'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Törende konuşan Başkan Ahmet Cin hayırsever işadamına teşekkür ederek "Pendik'te 146 cami var. 11'inin yapımı devam ediyor. 5 cami İbrahim bey'in yardımıyla yapılıyor. Allah ondan razı olsun. Biz de belediye olarak bu caminin bir kompleks haline getirilmesi için çalışacağız" dedi. AK Parti Milletvekili Erol Kaya da hayırseverlere seslenerek "1999 depremi sonrası kamuya ait binalar elden geçirildi. Ancak kamuya ait olmasına rağmen mabetlerin elden geçirilme süreci tam bitmedi. Bu noktada hayırseverlere büyük iş düşüyor" dedi.

CAMİ ELEKTİRİĞİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN SAĞANIYOR

Esenyalı İbrahim Azmi Beğen Cami'nin ibadet bölümünün yapımı tamamlandı. Huzur evi, gençlik merkezi gibi bölümlerin ise yapımı devam ediyor. Pendik Belediyesi de caminin yanındaki parkı revize ederek kütüphane ekleyecek. Cami de en önemli yenilik ise elektrik sisteminin büyük bölümünün güneş enerjisinden sağlanıyor olması.