İbrahim Babangida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Babangida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Babangida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Babangida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Babangida 1 Ekim 1996 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Babangida Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İbrahim Babangida'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbrahim Babangida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Babangida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2017 yılında Nasarawa United
11 Ocak 2018 yılında Kwara United
1 Ocak 2019 yılında Gombe United
İbrahim Babangida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Babangida şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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