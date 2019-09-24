Osmanlıspor'u penaltı atışları sonrası kupanın dışına iten İçel İdmanyurdu'nda Teknik Direktör İbrahim Baş, "Bu tarzda prestij kazandıracak bir maça ihtiyacımız vardı" dedi.

Maçın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan İçel İdmanyurdu Teknik Direktörü İbrahim Baş, "Maç uzatmaya gitmiş olmasına rağmen oyuncuların antrenman kalitesi ne kadar iyi çalıştığımızın göstergesi" ifadelerini kullandı.

"BAL takımı olarak görülmek Mersin'e yakışmayan bir durum" diyen Baş, "Mersin İdman Yurdu ruhunu yeniden hayata geçirme adına bu tarzda prestij kazandıracak bir maça ihtiyacımız vardı. Çocukların yüreklerine sağlık. Gerçekten iyi bir iş çıkarttılar. Maalesef BAL'dayız. BAL çukurundan kurtulmanın yolu bu tarzda prestij kazanabilecek olduğumuz oyunlar ile ligdeki maçlarımızı perçinleyebilmek. Bizim için önemli olan lig. Ama lige de iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Çünkü maç uzatmaya gitmiş olmasına rağmen oyuncuların antrenman kalitesi ne kadar iyi çalıştığımızın göstergesi. Bu sebepten oyuncuların bu performansları takdir edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Mersin İdmanyurdu meydanında meşalelleri yakmaya söz verdik"

En büyük transferlerinin Mersin taraftarı olduğunu vurgulayan İçel İdmanyurdu Teknik Direktörü İbrahim Baş şöyle devam etti:

"Mersin İdmanyurdu hedefli bir takım. Hedefsiz olması mümkün değil. İyi ve yetenekli oyunculardan kurulmuş bir ekibimiz var. Bizlerde çok iyi çalışıyoruz. Önceki şampiyonluklarımızın tesadüf olmadığını, aynı işi burada da başarabileceğimizi Allah bize nasip etti. Mersin İdmanyurdu taraftarlarına ilk gittiğimiz gün söylediğimiz çok önemli bir şey vardı. Biz bazı transferler yaptık iyi bir ekip kurduk ama Bal Liginde bulunan İçel İdmanyurdu'nun en büyük transferi tarihi 1925 yılına, yani cumhuriyet ile eş değer bir tarihi bulunan Mersin İdmanyurdu ruhunu harekete geçirmek. En büyük transferimiz Mersin seyircisini arkamıza alabilmek. Ligin sonunda ulusal takım olma yolunda Mersin İdmanyurdu meydanında meşalelleri yakmaya söz verdik. O yolda ilerliyoruz."

Kaynak: İHA