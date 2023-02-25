İbrahim Bekakchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Bekakchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Bekakchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Bekakchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Bekakchi 10 Ocak 1992 tarihinde Sétif şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Bekakchi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Bekakchi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahim Bekakchi'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Bekakchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Bekakchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 625 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Bekakchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Bekakchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında USM Alger U21

1 Nisan 2013 yılında USM Alger

13 Temmuz 2014 yılında CABB Arreridj

30 Haziran 2016 yılında USM Alger

1 Temmuz 2016 yılında JS Saoura

27 Temmuz 2019 yılında ES Sétif

25 Ağustos 2021 yılında USM Alger

İbrahim Bekakchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Bekakchi şuan USM Alger takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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