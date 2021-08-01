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İbrahim Birincioğlu kimdir? | İntihar mı etti? | İbrahim Birincioğlu neden intihar etti?

Yıllarca sanat kurumlarında faaliyet gösteren ve sokak müzisyenliği yapan İbrahim Birincioğlu'dan acı haber geldi. Peki İbrahim Birincioğlu kimdir? | İntihar mı etti? | İbrahim Birincioğlu neden intihar etti? Detaylar haberimizde...

İbrahim Birincioğlu kimdir? | İntihar mı etti? | İbrahim Birincioğlu neden intihar etti?

Uzun seneler boyunca sanat kurumlarında faaliyet gösteren ve sokak müzisyenliği yapan İbrahim Birincioğlu merak edildi. Basında İbrahim Birincioğlu ile ilgili basında yer alan haberler sonrası İbrahim Birincioğlu kimdir? | İntihar mı etti? | İbrahim Birincioğlu neden intihar etti? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

İBRAHİM BİRİNCİOĞLU KİMDİR?

İbrahim Birincioğlu, seneler boyunca sanat kurumlarında faaliyet gösteren ve sokak müzisyenliği yapan genç bir sanatçıydı.

İbrahim Birincioğlu kimdir? | İntihar mı etti? | İbrahim Birincioğlu neden intihar etti?

İBRAHİM BİRİNCİOĞLU İNTİHAR MI ETTİ?

İbrahim Birincioğlu, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Mersin'deki evinde intihar etti. Yaşamına son veren müzisyenin ölümü yakınlarını yasa boğdu.

İBRAHİM BİRİNCİOĞLU NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Ekonomik sıkıntılar sebebiyle intihar eden Birincipğlu'nun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, savcılık soruşturma başlattı.

Müzisyen Birincioğlu’nun ağabeyi Metin Birincioğlu, kardeşinin 2 yıldır işsizlikle boğuştuğunu söyledi.

Ağabey Birincioğlu, kardeşinin salgının başlamasından dolayı iş yapamadığını ve ekonomik gerekçelerden dolayı intihar ettiğini düşündüklerini söyledi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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