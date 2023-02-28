İbrahim Blati Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Blati Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Blati Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Blati Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Blati Toure 4 Ağustos 1994 tarihinde Bouaké şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Burkina Faso,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Blati Toure Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asmantra Sports yapmaktadır. İbrahim Blati Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Blati Toure'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Blati Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Blati Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Blati Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Blati Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Recr. Huelva B

1 Ağustos 2015 yılında Évian

30 Haziran 2016 yılında Recr. Huelva B

1 Temmuz 2016 yılında Omonia Lefkoşa

15 Mart 2018 yılında AFC Eskilstuna

29 Ağustos 2018 yılında Córdoba CF

1 Temmuz 2019 yılında Vit. Guimarães

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2021 yılında AFC Eskilstuna

29 Ocak 2022 yılında Pyramids FC

İbrahim Blati Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Blati Toure şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İbrahim Blati Toure Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 1 gol atmıştır.

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