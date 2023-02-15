İbrahim Buhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Buhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Buhari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Buhari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Buhari 8 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Buhari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallant Respect yapmaktadır. İbrahim Buhari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Buhari'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Buhari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahim Buhari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İbrahim Buhari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Buhari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2022 yılında Elfsborg

İbrahim Buhari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Buhari şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Karamone FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.