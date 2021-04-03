  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. İbrahim Büyükak 15 kilo verdi: Kilolu İbo'dan sıkıldım!

İbrahim Büyükak 15 kilo verdi: Kilolu İbo'dan sıkıldım!

Geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takılan baba olmak için gün sayan İbrahim Büyükak verdiği kilolar ile dikkat çekti.

İbrahim Büyükak 15 kilo verdi: Kilolu İbo'dan sıkıldım! 117

2018 yılında Nurdan Beşen ile dünyaevine giren oyuncu İbrahim Büyükak, baba olmak için gün sayıyor.