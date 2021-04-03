İbrahim Büyükak 15 kilo verdi: Kilolu İbo'dan sıkıldım! Geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takılan baba olmak için gün sayan İbrahim Büyükak verdiği kilolar ile dikkat çekti.

1 7 2018 yılında Nurdan Beşen ile dünyaevine giren oyuncu İbrahim Büyükak, baba olmak için gün sayıyor.