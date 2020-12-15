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İbrahim Büyükak'tan sevenlerine güzel haber: 'Koronavirüsü atlattığımın resmidir'

Ünlü oyuncu ve şovmen İbrahim Büyükak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü yendiğini duyurdu.

İbrahim Büyükak'tan sevenlerine güzel haber: 'Koronavirüsü atlattığımın resmidir' 116

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden biri de İbrahim Büyükak olmuştu.