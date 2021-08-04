İbrahim Çelikkol alevlerin arasına girdi! Yangına hortumla müdahalesiyle gündeme oturdu!

Ülkemizde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları bir haftadır sürüyor. Çıkan yangınlar için tüm ülke seferber olurken hala kontrol alınamayan yangınlara müdahaleye vatandaşlar da destek oluyor.

EKİPLERE DESTEK OLDU

Son olarak doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Milas'ta alevlerin yaklaştığı termik santralinin olduğu bölgeye giderek, yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Çelikkol'un bu hareketi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mustafa Sandal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Çelikkol, yangına elindeki hortumla müdahale ediyor.

Şarkıcı paylaşımında "Göcek'teyim ve yollar kapalı, olay yerine ulaşma şansım yok. Canım kardeşlerim Onur Yılmaz ve İbrahim Çelikkol Marmaris'te yangın yerinde gönüllü olarak çalışıyor. Bana gönderdikleri videoları ve mesajları aynen sizlerle paylaşıyorum. Yangın, termik santrale yaklaşmış ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar. Göz göre göre buna izin vermemeliyiz. Yetkililerden acil olarak olaya el koymalarını rica ediyorum" dedi.