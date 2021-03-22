TV8 ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in güçlü oyuncu kadrosunda ani bir ayrılık yaşanacağı öne sürüldü. Bu kulis söylentilerin ardından dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı? sorusunu araştırılmaya başlandı.Peki İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor mu? İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN AYRILIYOR MU? AYRILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgiye göre, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun eserinden uyarlanan ve başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı başarılı yapım Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehti karakterine hayat veren Çelikkol'un diziye veda edeceği iddia edildi.

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol'un bu hafta son kez dizide yer alacağı ve diğer bölümlerde yer almayacağı belirtilirken, diziden ayrılma nedeni ise senaryo gereği hikayesinin sonuna gelinmesi yönünde açıklandı.

İlk bölümüyle 2019 yılında izleyici karşısına çıkan dizi büyük bir kitle tarafından beğenerek izlenirken, bu sezon bir çok oyuncusu kadrodan sessiz sedasız ayrılmıştı. Başrolde yer alan İbarahim Çelikkol'un diziye veda edeceği haberinin ortaya atılmasının ardından dizinin bu şekilde nasıl devam edeceği de ayrı bir merak konusu oldu. Ancak Çelikkol ve dizi ekibinden konuya ilişkin olarak henüz net bir açıklama yapılmadı.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 Kocaeli İzmit doğumludur. Oyuncu olmadan önce bir süre profesyonel olarak modellik yapmış ve basketbol oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi bir başrol olan ve 2008 yılında Osman Sınav’ın çektiği “Pars Narkoterör” dizisidir.

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İbrahim Çelikkol kimdir?