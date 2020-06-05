Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlendi. Bir çok dizi ve filmde yer alan İbrahim Çelikkol ve eşinin sosyal medya hesapları üzerinden birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaları ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol yine Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile boşanma iddialarını yalanladı.

'KIYMETLİMİN GÖZÜNDEN'

Çift önceki gün arkadaşlarının doğum günü partisine katılmıştı. Eşinin çektiği fotoğrafını Instagram’dan, “Kıymetlimin gözünden” notuyla paylaşarak eşi İbrahim Çelikkol’u da fotoğrafına etiketledi. Mihre Çelikkol’un bu hareketi evlilik iddialarını yalanladığı şeklinde yorumlandı.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 - 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan' ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.