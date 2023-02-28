İbrahim El Kadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim El Kadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim El Kadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim El Kadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim El Kadi 6 Şubat 1990 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da ابراهيم القاضي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim El Kadi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim El Kadi'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim El Kadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim El Kadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim El Kadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim El Kadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında El Shorta

14 Ocak 2015 yılında El Raja

30 Haziran 2015 yılında El Shorta

27 Ağustos 2015 yılında Aswan SC

21 Temmuz 2016 yılında El Mokawloon

27 Ocak 2018 yılında Gaish

30 Haziran 2018 yılında El Mokawloon

1 Temmuz 2018 yılında Petrojet

14 Temmuz 2019 yılında Aswan SC

10 Kasım 2020 yılında Enppi SC

27 Eylül 2022 yılında Harras Hodoud

İbrahim El Kadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim El Kadi şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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