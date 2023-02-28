İbrahim El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim El Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim El Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim El Sayed 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da إبراهيم السيد şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim El Sayed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim El Sayed, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahim El Sayed'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbrahim El Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim El Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2021 yılında Bank El Ahly
İbrahim El Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim El Sayed şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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