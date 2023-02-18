İbrahim Fijuljanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Fijuljanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Fijuljanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Fijuljanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Fijuljanin 8 Şubat 2004 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ибрахим Фијуљанин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Fijuljanin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Fijuljanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahim Fijuljanin'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Fijuljanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Fijuljanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Fijuljanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Fijuljanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar U19

İbrahim Fijuljanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Fijuljanin şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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