İbrahim Galal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Galal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Galal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Galal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Galal 14 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da إبراهيم جلال şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Galal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 10 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. İbrahim Galal'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Galal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Galal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Galal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Galal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2019 yılında Harras Hodoud

17 Temmuz 2019 yılında Aswan SC

10 Kasım 2020 yılında Enppi SC

İbrahim Galal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Galal şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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