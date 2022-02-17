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İbrahim Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İbrahim Güneş'in biyografisi

24 TV Haber Müdürü İbrahim Güneş'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, İbrahim Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte İbrahim Güneş'in biyografisi...

İbrahim Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İbrahim Güneş'in biyografisi

24 TV kanalında sunuculuk yapan İbrahim Güneş'in biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, İbrahim Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte İbrahim Güneş'in biyografisi...

İbrahim Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İbrahim Güneş'in biyografisi

İBRAHİM GÜNEŞ KİMDİR? 

İbrahim Güneş 1975 yılında Niğde'nin Güllüce ilçesinde doğmuştur. Türk gazeteci ve haber sunucusudur.

1997 yılında Ulusal Basın Ajansı’nda gazeteciliğe başladı. 1998-2008 yılları arasında Tv8 haber merkezinde çalıştı. 2008 yılının başında Atv’ye transfer oldu.

Hilal Ergenekon ile birlikte uzun zamandır sundukları Atv’de yayınlanan sabah kuşağı haber programı Kahvaltı Haberleri programındaki görevlerine 10 Mayıs 2013'te canlı yayında söyledikleri sözleri nedeniyle son verilmiştir.

İbrahim Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İbrahim Güneş'in biyografisi

Atv'den ayrıldıktan sonra Tv8'de Erkan Tan ile Tan Vakti adlı kahvaltı haberlerinde editörlük yaptı.

Acun Ilıcalı'nın Tv8'i satın almasından sonra kanal da haber programlarının bulunmasını istemediğini açıklamasının ardından İbrahim Güneş, TGRT Haber kanalıyla anlaşarak 9 Aralık 2013'ten itibaren sabah saat 06.00-09.00 saatleri arasında Yenigün adlı haber kuşağında sunuculuk yapmaktadır.

Eylül 2014 tarihinden beri TGRT Haber Koordinatörü olarak yürüttüğü görevinden 6 Ocak 2015'te istifa etmiştir. 7 Ocak 2015 tarihinde 24 haber merkezine creative editör olarak transfer olmuştur.

Güneş şu anda 24 TV'de haber müdürü ve sunucu olarak yer almaktadır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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