İbrahim Hachoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Hachoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Hachoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Hachoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Hachoud 5 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Hachoud Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İbrahim Hachoud'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Hachoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Hachoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Hachoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Hachoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında ES Sétif

İbrahim Hachoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Hachoud şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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