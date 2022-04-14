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İbrahim Haskoloğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İbrahim Haskoloğlu neden gözaltına alındı?

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı haber paylaşımlarıyla gündemde olan gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun biyografisi araştırılıyor. Peki İbrahim Haskoloğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İbrahim Haskoloğlu neden gözaltına alındı?

İbrahim Haskoloğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İbrahim Haskoloğlu neden gözaltına alındı?

Dünyadan ve Türkiye'den gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak adını duyuran İbrahim Haskoloğlu'nun biyografisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda bizlerde çokça araştırılan İbrahim Haskoloğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?  sorularına haberimizde yanıt verdik.

İBRAHİM HASKOLOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

İbrahim Haskoloğlu, 1996 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümü mezunu olan İbrahim Haskoloğlu üniversite eğitimi sırasında birçok kurumda röportaj yaptı. 

YouTube kanalında birçok siyasetçi, gazeteci ve tanınmış ismi ağırlayan brahim Haskoloğlu, bu kişilerle röportajlar gerçekleştirmiştir. 

İndependent Türkçe'de bir dönem çalışan 26 yaşındaki Haskoloğlu, genellikle bir kuruma bağlı olmadan çalışmaktadır. 

ABD Başkanı Donal Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Bolton ile de röportaj yaptı. Bu röportajıyla adından söz ettirmişti. 

Çeşitli kaynakların haberini, sosyal medya hesabından kaynak göstererek paylaşmaktadır. 

İbrahim Haskoloğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

İBRAHİM HASKOLOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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