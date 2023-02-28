İbrahim Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Hassan 25 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da ابراهيم حسن şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Hassan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Hassan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Hassan'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İbrahim Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Ismaily

1 Temmuz 2018 yılında Zamalek

31 Temmuz 2019 yılında Pyramids FC

22 Ocak 2022 yılında El Ittihad

31 Ağustos 2022 yılında Pyramids FC

6 Eylül 2022 yılında El Ittihad

İbrahim Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Hassan şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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