İbrahim Hesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Hesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Hesar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Hesar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Hesar 15 Kasım 1993 tarihinde Villa Ascasubi (CBA) şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Hesar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Hesar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Hesar'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Hesar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahim Hesar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Hesar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Hesar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2018 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2022 yılında Belgrano

İbrahim Hesar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Hesar şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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