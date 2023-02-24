İbrahim Hidic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Hidic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Hidic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Hidic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Hidic 6 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Hidic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Drina Zvornik futbol takımında oynamaktadır. FK Drina Zvornik takımına - tarihinde katılmıştır. İbrahim Hidic'nin FK Drina Zvornik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Hidic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Hidic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Hidic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Hidic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Hidic şuan FK Drina Zvornik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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