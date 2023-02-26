İbrahim İddrisu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim İddrisu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim İddrisu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim İddrisu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim İddrisu 22 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim İddrisu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim İddrisu'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim İddrisu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim İddrisu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim İddrisu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim İddrisu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2017 yılında Ashanti Gold

1 Ocak 2018 yılında FC Samartex

12 Ocak 2019 yılında Kano Pillars

1 Ağustos 2022 yılında King Faisal

İbrahim İddrisu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim İddrisu şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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