İbrahim İssa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim İssa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim İssa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim İssa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim İssa 11 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim İssa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim İssa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. İbrahim İssa'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim İssa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim İssa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim İssa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim İssa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim İssa şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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