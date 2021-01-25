İbrahim Kaan Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Akademisyen İbrahim Kaan Tekin neden öldürüldü? soruları aile ziyareti için gittiği Mersin'in Anamur ilçesinde öldürülen genç üniversite hocasının ardından gündeme geldi. İşte olayın detayları.

İBRAHİM KAAN TEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29 yaşındaki İbrahim Kaan Tekin, Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanıydı. Ailesi Mersin'in Anamur ilçesinde ikamet ediyordu. Bekar olan Tekin de 23 Ocak Cumartesi günü ailesinin yanına gitmişti.

AKADEMİSYEN İBRAHİ KAAN TEKİN NEDEN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Güzelyurt Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi Cerenler mevkiinde meydana gelen olayda, İbrahim Kaan Tekin, ailesini ziyaret için gittiği ilçede iki grup arasındaki kavgayı ayırmak istedi. O esnada genç akademisyen kavga eden şahıslardan biri tarafından kasığından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Tekin’e ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı.Daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen öğretim görevlisi, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırılan Tekin’in cenazesi yapılan otopsinin ardından Anamur’da toprağa verildi.

Polis ekipleri, Tekin'in ölümüne neden olan şüphelinin kimliğinin H.C. olduğunu tespit etti. Ekipler, H.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.