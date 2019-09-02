İbrahim Kalın: "Beklentimiz İdlip Mutabakatının aynen uygulanması"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, beklentilerinin geçen yıl varılan İdlip Mutabakatının aynen uygulanması olduğunu belirterek, "Burayı da rejimin toprak elde etmek amacıyla terörist unsurları var bahanesiyle yaptığı saldırıları durdurması gerekiyor. Aksi halde burada yeni bir insani dramın yaşanması kaçınılmaz olacak, İdlib mutabakatı riske girecektir" dedi.

Konya'da bir otelde düzenlenen "İslam'da Dini Düşüncenin Teşekkülü Üzerine Klasik Literatür Okumaları" programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, program sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlip'te yaşanan gelişmelerin sorulması üzerine, "İdlib'te bildiğiniz gibi geçen hafta Cumhurbaşkanımızın Rusya'ya yaptığı ziyarette bu konu etraflı bir şekilde ele alındı. Ayın 16'sında da Ankara'da yine Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi yapılacak. Bizim beklentimiz, Cumhurbaşkanımızın Putin'e de ilettiği mesaj, geçen yıl vardığımız İdlib Mutabakatının aynen uygulanması. Çünkü İdlib çatışmasızlık bölgelerinden birisi olarak Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde güvenliği sağlanan, sınırları belirlenmiş bir bölge. Burayı da rejimin toprak elde etmek amacıyla terörist unsurları var bahanesiyle yaptığı saldırıları durdurması gerekiyor. Aksi halde burada yeni bir insani dramın yaşanması kaçınılmaz olacak, İdlib mutabakatı riske girecektir. Biz bunları arzu etmiyoruz. Bu yönde hem Rusya'nın hem İran'ın gerekli telkinleri Suriye rejimine de yapmasını bekliyoruz. Bu süre zarfında ayın 16'sında yapılacak zirvede de bu konu etraflı bir şekilde ele alınacak. Zaten nihai olarak tabii ki çözüm, Suriye'de siyasi sürecin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesidir. Bunun için anayasa komisyonunun kurulması, bir geçiş hükumetinin kurulması, seçimlere gidilmesi gibi hem Astana sürecinin hem Cenevre sürecinin mütemmim cüzü olan konular var. Bunları da hayata geçirmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA