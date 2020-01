İbrahim Kalın ile Jeffrey arasındaki kritik görüşme sona erdi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından bugün Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu görüşme yaklaşık bir buçuk saat civarı kadar sürdü.



Görüşmenin detayları ise şu şekilde;



Suriye gündemine oturan bazı önemli gelişmeler, İran ve ABD arasındaki kriz ve bölgedeki diğer önemli gelişmeler ele alındı.

Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu br şekilde evlerine geri dönüşü için ABD ile 17 Ekim 2019'da yapılan mütabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin bir sonuca varması gerektiği vurgulandı.



İdlib'teki çatışmaların artması ile ortaya çıkan insani kriz ve göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin arttırılması gerekliğinin altını çizdi.





Suriye siyasi sürecinin başarıya ulaşması için Anayasa Komitesi çalışmalarına ve özgür, adil, şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesine uluslararası toplumun daha fazla destek vermesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede ele alınan en önemli konulardan biri ise, DAEŞ VE PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelenmiş durumda. Ayrıca bölgede artan gerilim ortamının yeni çatışmalar ve radikalleştirmeyi arttırma ihtimali konusunda Türkiye'nin endişeleri dile getirildi.

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

1971 senesinde İstanbul'da doğan İbrahim Kalın, aslen Erzurumludur. Alanya Lisesi'ni bitiren Kalın, 1992 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur. Malezya'da İslam Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Doktorasını ise ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde 1996 yılında yapmıştır.

Amerika'daki öğrencilik yıllarında fotoğrafçılıkla ilgilenen Kalın, bir müzik grubunda bağlama çalıp, ney üflemiştir.

Felsefe, İslam düşüncesi ve uluslararası ilişkiler alanlarında uzmanlaşan İbrahim Kalın, College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde dersler vermiştir. Ayrıca İslam felsefesi ile ilgili yayınlanmış İngilizce makaleleri vardır. 1998 senesinde Fransa'da dil eğitimi görmüş ve Kanada, Fransa, İngiltere, İsviçre, Ürdün, İran, Pakistan, İsrail, Bosna, Makedonya ve Hırvatistan gibi ülkelerde uluslararası konferanslarda tebliğler sunmuştur.

2007 senesinde "İslam ve Batı" isimli kitabı ve Dergah ve Divan gibi dergilerde yazıları yayınlanmıştır. Yayınlamış olduğu kitabı Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülünü kazanmış ve Yunanca ve Arnavutçaya tercüme edilmiştir.





İbrahim Kalın, Toshihiko Izutsu'nun "İslam'da Varlık Düşüncesi" ve Mulay El-Arabi Ed-Darkavi'nin "Bir Mürşidin Mektupları" adlı kitaplarını Türkçe'ye çevirmiştir. Aynı zamanda Kalın, Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapmıştır.

Akademik yayınlarının ve yorum yazılarının yanı sıra Kalın, DİA İslam Ansiklopedisi, MacMillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion, Biographical Encyclopedia of İslamic Philosophy, Holy People of the World: A Cross-Cultural Encyclopedia, Oxford Encyclopedia of the Islamic World ve Oxford Islamic Studied Online gibi ansiklopedilere katkıda bulunmuştur.