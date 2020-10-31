İbrahim Kalın korona mı oldu, koronavirüse mi yakalandı? İbrahim Kalın sağlık durumu internette sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konu hakkında önemli bilgileri haberimizde derledik. İşte İbrahim Kalın'ın son durumu...

SÜLEYMAN SOYLU KORONA MI OLDU, KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Oda TV'nin haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olduğu için İzmir'e gitmediği öğrenildi. Bakan Soylu'nun yakınlarına," Çok gitmek istiyorum ancak hastalığım nedeniyle gidemiyorum" dediği öne sürüldü.

İBRAHİM KALIN KORONA MI OLDU, KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI? İBRAHİM KALIN'IN SAĞLIK DURUMU

Süleyman Soylu'nun korona olduğu haberinin ardından Odatv'nin yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da korona testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinada olduğu iddia öğrenildi. İbrahim Kalın'ın sağlık durumu hakkında henüz kesin bir bilgiye ulaşılmadı.

İBRAHİM KALIN KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Erzurum, İspir kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı.Yüksek lisans tahsilini sürdürmek için Malezya'ya gitti. 1996 yılında doktora çalışmaları için ABD'de George Washington Üniversitesi'ne girdi. College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. Felsefe, İslam düşüncesi ve İslam felsefesi üzerine akademik çalışmalarda bulundu. Doktora öğrenimi sırasında "Mulla Sadra’nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkanı" konusu üzerine çalıştı. Japon araştırmacı Toshihiko Izutsu'nın "İslam'da Varlık Düşüncesi" kitabını ve Şazelîyye tarikatının Darkavîyye kolunun kurucusu olan Mulay El-Arabi Ed-Darkavî’nin “Bir Mürşidin Mektupları” adlı kitaplarını Türkçe'ye tercüme etti. Halil İnalcık'ın makalesini "İstanbul: Bir İslâm Şehri" başlığıyla tercüme etti.

2005-2009 yılları arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) kurucu başkanlığını yaptı. 2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevellî heyeti üyeliğine atandı. 2007 yılında "İslam ve Batı" adlı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin "Fikir Ödülü"nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. 2014 yılında "Akıl ve Erdem", 2015 yılında "Varlık ve İdrak", 2016 yılında ise "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" adlı çalışmaları yayınlandı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Akademi ve bürokrasideki çalışmalarının yanı sıra İbrahim Kalın’ın halk müziği başta olmak üzere sanata yakın bir ilgisi vardır. Bestelediği eserler arasında “Seni Mene Vermez İse” ve “Elif Bacı” adlı çalışmalar bulunmaktadır.