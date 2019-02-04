İbrahim Kalın: 'Türkiye için IMF yılları geride kaldı'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. Kalın "IMF'ye gideceğimiz yönünde rivayetlere itibar edilmemelidir. Bunlar algı operasyonudur. Türkiye için IMF yılları geride kaldı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
- Münbiç yol haritasının çoktan hayata geçirilmiş olması gerekirdi. Oyalama taktiklerinin kimseye faydası olmayacaktır.
- IMF'ye gideceğimiz yönünde rivayetlere itibar edilmemelidir. Bunlar algı operasyonudur. Türkiye için IMF yılları geride kaldı.
- Askerlikte yeni düzenlemeyle ilgili ilk çalışma bugün kabineye sunuldu.
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