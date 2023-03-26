İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin yanı sıra ABD'den Türkiye Ekim 2021'de ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet modernizasyon kiti satın almak üzere talep edilen uçakların satılmamasına değindi. Bu durumun yanı sıra geçtiğimiz Şubat ayında ise ABD'li 27 Senatörün Joe Biden'e "Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamazsa F-16'ları teslim etmeyelim" yazılı mektubuna ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

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"SAVUNMAMIZ İÇİN İYİ OLUR AMA OLMAZSA BİZ ALTERNATİFLER ÜRETİRİZ"

İbrahim Kalın, Türkiye'nin F-16 alımına ilişkin soruya da, "Biz tabii ki bu programı destekliyoruz. Olmasını istiyoruz. Yeni F-16'ların alınması, mevcut F-16'larımızın modernize edilmesi. Bunlar tabii ki önemli kazanımlar olur ama açıkçası hani bugünden yarına bu olmazsa 'biz hava gücünde büyük zafiyet gösteririz, kendi ülkemizi savunamayız' böyle bir hava içerisinde de değiliz açıkçası. Böyle bir panik hali içerisinde de değiliz. Olursa iyi olur. Ülkemiz için de iyi olur. NATO ittifakı için de iyi olur. Savunmamız için de iyi olur ama olmazsa biz alternatifler üretmeye zaten devam ediyoruz." yanıtını verdi.

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Türkiye'nin Hava Savunma Sanayi'sinde İHA, SİHA teknolojisinde çok büyük ilerlemeler kaydettiğini ve şu anda dünyanın en fazla ilgi, alaka odağı ülke haline geldiğini açıklayan Kalın, F-16 ayarında benzer özelliklere sahip insansız hava uçakları yapılmaya başlandığını söyledi.

"TÜRKİYE'YE BİR BASKI OLUŞTURMAYA ÇALIŞMAYIN"

Kalın, F-16 konusunda Senatoda yaptığı görüşmelere de değinerek, şöyle konuştu:

"Ben onlara şunu söyledim. Bakın dedim. Siz İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle F-16 meselesini böyle şartlı hale getirirseniz mantıksal bir hata yaparsınız. Bunlar iki ayrı konudur. Bunları birbirinden ayrıştırın. Ama siz kalkıp 'bunları Türkiye'ye karşı bir baskı unsuru olarak kullanalım' gibi bir düşünceyle hareket edecek olursanız, o zaman ben size bir karşı teklifle gelirim. Size ben şunu desem; 'siz F-16'ları onaylayana kadar biz de İsveç'i onaylamıyoruz'. O zaman ne yapacaksınız? Burada kilitlediniz mevzuyu. İlgisiz alakasız konuları getirip birbirine bağlayıp burası üzerinden Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın. Bu işe yaramaz. Siz o baskıyı yaparsınız. Biz başka bir yerden başka bir çıkış buluruz. Bize karşı bunu bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalışırlarsa biz alternatifini vereceğiz."