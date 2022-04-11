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İbrahim Kalın'dan, Alman gazeteciye "One minute" tadında tokat gibi cevap! Davos zirvesini anımsattı!

İbrahim Kalın'ın 2019 yılındaki Alman gazeteciyle olan diyaloğu yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Melih Gökçek'in paylaştığı video kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, Kalın'ın yanıtlarını izleyenler "Bir Davos, iki bu görüşme" yorumunda bulundu.

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Alman gazeteci ile arasında geçen diyaloğu paylaştı. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, görüntüleri daha önce hiç izlememiş olanlar "Bu saatten sonra bir Davos, iki bu buluşma" yorumunda bulundu.

İbrahim Kalın'dan, Alman gazeteciye One minute tadında tokat gibi cevap! Davos zirvesini anımsattı!

DAVOS ZİRVESİNİ ARATMAYAN SANİYELER

Bahsi geçen görüntülerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, bir Alman televizyonunda katıldığı programda Alman gazeteciyi köşeye sıkıştırdığı görüldü. Alman gazeteci, FETÖ sebebiyle hapis yatan veya işlerinden çıkarılan insanlara haksızlık yapıldığını savunurken, İbrahim Kalın'ın kendisine "Almanya'nın doğusundayız. Birleşme olduğu zaman kaç kişinin burada işten atıldığını biliyor musunuz?" sorusunu yöneltmesi Alman gazeteciyi köşeye sıkıştırdı.

İbrahim Kalın'dan, Alman gazeteciye One minute tadında tokat gibi cevap! Davos zirvesini anımsattı!

"Almanya değil konumuz" diyen gazeteciye "Konu kendi meselelerinize gelince bağlamına oturtmak istiyorsunuz, Türkiye'ye gelince benim bağlam kurmama müsaade etmiyorsunuz. Birleşme olduğunda Almanya'da tam 500 bin kişi işinden oldu. " yanıtını veren Kalın, "One minute" tadında tepkisiyle gönülleri bir kez daha fethetti.

İbrahim Kalın'dan, Alman gazeteciye One minute tadında tokat gibi cevap! Davos zirvesini anımsattı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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