İbrahim Kalın'dan Biden'e tepki: Türkiye analizi iki yüzlülüğe dayanıyor

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Mesajını İngilizce paylaşan Kalın, "Biden'ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı ama hala bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz." dedi.

BİDEN NE DEDİ?

ABD Başkan Adayı Joe Biden, katıldığı bir programda,"Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu. Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli." ifadelerini kullanmıştı.

İletişim Başkanı Altun'dan Joe Biden'ın sözlerine tepki!