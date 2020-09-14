Kas hastası olan Fatma Çoban, kas hastalarının hayatına dokunuyorÜZerine dolap devrilen 2 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybettiBilim Kurulu Üyesi Özlü'den acı açıklama: Virüs her ile, mahalleye yayıldı'Bez Bebek' dizisinin küçük oyuncusu Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali şaşırttıSahibinden.com Avrupa’nın en iyi 20 işveren şirketleri arasındaTeknik lise mezunları paylaşılamıyorBrighton - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?14 Eylül 2020 tarihli ve 31244 sayılı Resmi Gazete | TÜBİTAK personel alımı yapacakZeynep Koçak son hali | Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimiKeçiören Belediyesi'nden 413 vatandaşa istihdam
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Kalın'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye hakkını yedirtmeme kararlılığındadır

Kalın'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye hakkını yedirtmeme kararlılığındadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini koruyacağını belirterek,"Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır." dedi.

Kalın'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye hakkını yedirtmeme kararlılığındadır

Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklamada bulundu. İbrahim Kalın,"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır." dedi.

Kalın açıklamasının devamında," Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır.Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.

 

İbrahim Kalın'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye hakkını yedirtmeme kararlılığındadır

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT