Kalın'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye hakkını yedirtmeme kararlılığındadır

Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklamada bulundu. İbrahim Kalın,"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır." dedi.

Kalın açıklamasının devamında," Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır.Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.