Kalın'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye hakkını yedirtmeme kararlılığındadır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini koruyacağını belirterek,"Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır." dedi.
Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklamada bulundu. İbrahim Kalın,"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır." dedi.
Kalın açıklamasının devamında," Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır.Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.
Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır. Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 14, 2020