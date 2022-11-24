İbrahim Kalın'dan Öğretmenler Günü'nde duygulandıran paylaşım! Şehit öğretmenler anısına Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit Aybüke öğretmen ile özdeşleşen Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şehit öğretmenlerin anısına Öğretmenler Günü dolayısıyla 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Aybüke öğretmenin seslendirerek hafızalara yer ettiği Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi.

TÜM ÖĞRETMENELR VE ŞEHİTLERE İTHAF EDİLDİ

İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu eseri 2017'de Batman'da teröre kurban verdiğimiz Aybüke öğretmenin şahsında tüm öğretmenlerimize ve şehitlerimize, rahmet, minnet ve tazimle ithaf ediyorum." şeklinde paylaşım yaparak "Bugün bir küçük hediyemiz olacak..." şeklinde duyurmuştu.

İbrahim Kalın'dan Öğretmenler Günü'nde duygulandıran paylaşım! Şehit öğretmenler anısına Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi!

"TÜM ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YAKILMIŞ BİR AĞIT"

İbrahim Kalın, saatler önce sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından yaptığı paylaşımına "Aybüke öğretmenin müzisyen arkadaşlarıyla okuduğu Mağusa Limanı türküsü onun şahsında tüm şehitlerimiz için yakılmış bir ağıta dönüştü." şeklinde yazdı.

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