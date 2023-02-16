İbrahim Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Kaya 9 Mart 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Kaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Kaya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İbrahim Kaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Kaya'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Kaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibrahimkqya/

İbrahim Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Kaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İbrahim Kaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2017 yılında Akhisarspor Alt

12 Ekim 2018 yılında İstanbul U19

11 Ocak 2021 yılında İstanbul U19

1 Şubat 2021 yılında Ofspor

13 Ocak 2022 yılında Karakoçan FK

30 Haziran 2022 yılında İstanbul U19

24 Ağu 2022 yılında 23 Elazığ FK

İbrahim Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Kaya şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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