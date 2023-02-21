İbrahim Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Keita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Keita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Keita 18 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Div-Keïta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Keita Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Keita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Galway United FC futbol takımında oynamaktadır. Galway United FC takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahim Keita'nin Galway United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Keita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Keita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Keita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Keita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Wolves U21

1 Temmuz 2015 yılında Kosice B

12 Ağustos 2016 yılında AE Larisa U19

31 Ocak 2017 yılında D. Proskyniton

14 Temmuz 2017 yılında Finn Harps

22 Şubat 2018 yılında Olympia

11 Temmuz 2018 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2019 yılında Olympia

1 Temmuz 2019 yılında Bohemians 1905

15 Şubat 2023 yılında Galway United

İbrahim Keita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Keita şuan Galway United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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