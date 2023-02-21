İbrahim Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Keita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Keita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İbrahim Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Keita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Keita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Keita 18 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Div-Keïta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Keita Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Keita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Galway United FC futbol takımında oynamaktadır. Galway United FC takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahim Keita'nin Galway United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Keita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Keita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İbrahim Keita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Keita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Wolves U21

1 Temmuz 2015 yılında Kosice B

12 Ağustos 2016 yılında AE Larisa U19

31 Ocak 2017 yılında D. Proskyniton

14 Temmuz 2017 yılında Finn Harps

22 Şubat 2018 yılında Olympia

11 Temmuz 2018 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2019 yılında Olympia

1 Temmuz 2019 yılında Bohemians 1905

15 Şubat 2023 yılında Galway United

İbrahim Keita kimdir

İbrahim Keita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Keita şuan Galway United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İbrahim Keita nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Jan Knapik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Knapik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Knapik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Knapik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Pennock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Pennock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Pennock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Pennock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Grigar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Grigar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Grigar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Grigar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jack Kenny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Kenny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jack Kenny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Kenny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!